Белоруссия оценила в 100 миллионов долларов потери из-за некачественной нефти, поступающей из России

Об этом сообщил заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов. Он пояснил, что это предварительные оценки, речь идет о недополученной выручке от реализации нефтепродуктов. На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качестве нефти, поступающей из России. Минск ввел ограничения на экспорт нефтепродуктов. В этой ситуации есть как экономические, так и политические аспекты, — считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Россия признала факт загрязнения на одном из участков нефтепровода.