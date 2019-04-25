В российском МИДе сочли украинский закон о языке противоречащим Конституции

Официальный представитель министерства Мария Захарова также сказала, что новые нормы идут вразрез с Минскими договоренностями.

Закон об украинском языке Верховная Рада одобрила сегодня. Документ определяет украинский язык как единственный государственный и делает его обязательным в публичных сферах, в том числе в образовании, культуре и сфере обслуживания. Личного общения это не касается, за нарушение норм предусмотрены штрафы.