Жителя Пермского края оштрафовали на 5 тысяч рублей за доски, которые он положил на размытую дорогу

Об этом сообщает сайт Медиазона. Житель деревни Пруддор Василий Ярков положил доски перед своим домом, пояснив, что его автомобиль может застрять в дождливую погоду в глубоких колеях, а пенсионеру необходимо каждый день ездить в соседнее село на лечение. Жалобу написал сосед. Он сказал, что опасается пожара. В итоге сотрудники ГИБДД составили на Яркова протокол о повреждении дороги. По мнению автоинспекторов, он создал помехи в дорожном движении. Пенсионера обязали убрать доски, назначенный штраф он намерен обжаловать в суде.