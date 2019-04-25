Белоруссия оценила потери от некачественной нефти, поступившей из России, в сто миллионов долларов

Это следует из заявления зампредседателя концерна Белнефтехим. Владимир Сизов пояснил, что речь идет о недополученной выручке от реализации нефтепродуктов. Он также отметил, что сегодня Минск частично возобновил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу, приостановленный днем ранее. Несколько дней назад Минск сообщил, что из-за нефти ненадлежащего качества вышло из строя дорогостоящее оборудование.