Захарова: Указ о российских паспортах жителям т.н. ДНР и ЛНР обусловлен тем, что они де-факто стали жителями России

Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Тем временем, Литва призвала международное сообщество осудить решение России упростить порядок выдачи паспортов. В Литве считают это незаконным вмешательством в дела Украины, грубым нарушением ее суверенитета. Вильнюс призывает не признавать документы, — заявили в МИДе страны.