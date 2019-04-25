Руководство силами обороны Украины будет обеспечено в соответствии со стандартами, принятыми членами НАТО

Об этом говорится в военной доктрине избранного президента страны Владимира Зеленского. Выдержки из документа опубликовало издание «Новое время». Оно утверждает, что получило документ от советника Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина. В доктрине также говорится, что должность начальника Генштаба будет отделена от должности главнокомандующего вооруженными силами. Армия будет усилена резервом постоянной готовности. Вооруженные силы получат современное, высокотехнологичное оружие. В доктрине отдельно оговаривается, что государство гарантирует достойное обеспечение солдата и во время его службы, и когда он становится ветераном.