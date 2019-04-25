Мэрия Краснокаменска установила собственные правила ношения георгиевской ленты
Распоряжение появилось на сайте местной администрации.
Ношение георгиевской ленточки допускается только на левой стороне груди, требуют чиновники. Это один из пунктов акции, которая пройдет в Краснокаменске в Забайкалье с первого по девятое мая. Таким образом, местные власти, несмотря на то, что акция по раздаче ленты общественная и юридический статус атрибута нигде не прописан, регламентировали её ношение. Что грозит в случае нарушения — в мэрии не уточнили. При этом несколькими пунктами выше в том же разделе чиновники напомнили: акция «Георгиевская ленточка» некоммерческая и неполитическая. Основным лозунгом акции в Краснокаменске станет «Я помню, я горжусь». Документ опубликован на сайте городской администрации. В последние годы в обществе много спорят по поводу того как следует и напротив как не нужно носить георгиевскую ленту. В ряде городов пару лет назад волонтёры начали раздавать жителям ленточки вместе с листовкой с правилами. В них указывалось, что ленточку нельзя носить на голове, ниже пояса, на сумке или прикреплять к кузову машины.
Власти Краснокаменска также подписали постановление о проведении общегородской акции «Бессмертный полк». Переведя ещё одно общественное мероприятие в разряд тех, что разрабатывают в кабинетах власти. Акции под контролем местных администраций акция готовятся в Тамбовской и Курской областях, Башкирии и ряде других регионов.