Парламент Украины сегодня принял закон о государственном языке в целом

Украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Закон не предусматривает штрафов или других наказаний за общение на русском или ином языке, кроме украинского.

Принятие на Украине закона о госязыке – это историческое решение. Это важнейший шаг на пути к ментальной независимости Украины, заявил действующий президент страны Петр Порошенко.

«Расцвет украинского языка после веков тотальной русификации — это миссия, которую нам предстоит совершить. Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках — это тоже важно. Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Работа над законом продолжалась несколько лет, он стал гармоничным и сбалансированным. Принятие закона мы специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах. Он о языке».

Порошенко поставил этот закон в один ряд с восстановлением армии и получением автокефалии православной церковью Украины.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность проверить закон о государственном языке на соответствие Конституции. «По итогам буду реагировать в соответствии с полномочиями президента и в интересах граждан», — цитирует Зеленского его пресс-служба.