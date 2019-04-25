В ЕС расценили указ о выдаче паспортов жителям Донбасса как еще одно посягательство на суверенитет Украины

Об этом говорится в заявлении ЕС, — сообщает РБК. По мнению Евросоюза, такие действия Москвы еще больше обострят конфликт и дестабилизируют ситуацию на Украине.

Между тем, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах. Местные власти должны до 1-го июня разработать механизм «для обеспечения централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ», — сообщается на сайте Пушилина.