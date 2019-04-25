Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала основные цели страны в оборонной сфере

Документ опубликовал украинский портал «Новое время». Как отмечает издание, этот документ передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Как сообщается, вопросы безопасности и обороны останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться по принципам и стандартам, принятым в странах НАТО. Должности начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины будут разделены. «Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная добровольная и мотивированная армия. Ни метра наших территорий мы не отдадим врагу», — говорится в документе.