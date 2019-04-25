Президенту России Владимиру Путину накануне показали «российских военных роботов»

Оказывается, таких же уже давно производят в Южной Корее и продают в интернете.

Президент России Владимир Путин накануне посетил Суворовское училище в Петербурге. Главе государства показали роботов, которые реагируют на голосовые команды. Роботы три раза отжались и постояли на голове по команде одного из курсантов. Путину назвали это «разработками училища в сфере искусственного интеллекта». «Спасибо вам огромное! Молодцы!» — сказала президент суворовцам.

Однако пользователи Интернета быстро выяснили, что таких же роботов продают на Ибэй и Amazon. По всей видимости, эти роботы собраны из наборов, которые производит южнокорейская компания Robotis. Роботов уже лет семь продают в Интернете по цене от тысячи долларов. Это не первое достижение российской робототехники. Так, в прошлом году в Ярославле на Всероссийском форуме профессиональной ориентации представили «самого современного отечественного робота «Алешу», который умеет танцевать и считать». Выяснилось, что это ростовая кукла. Впрочем это не помешало в этом месяце показать «робота Алешу» снова во время матча чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом».

Представители Суворовского училища пока этот казус с роботами не прокомментировали.