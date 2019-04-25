Путин: Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке, — сообщил президент Владимир Путин. Путин сказал, что готов к диалогу с новыми властями Украины, если они начнут реализовывать минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Самопровозглашенная ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа президента Путина об упрощении получения гражданства жителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин.

Между тем, президент Путин после переговоров с лидером КНДР заявил журналистам, что не собирался провоцировать Киев, подписывая указ о гражданстве. Он сказал, что этот вопрос носит чисто гуманитарный характер.

В свою очередь действующий и избранный президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский призвали ввести против России новые санкции, а США назвали указ Путина частью плана по оккупации Донбасса.