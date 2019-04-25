Суд отправил на принудительное лечение Виктора Федосеева, участвовавшего в акции против повышения пенсионного возраста

Тверской суд Москвы отправил на принудительное лечение Виктора Федосеева, который участвовал в акции против повышения пенсионного возраста осенью прошлого года. По версии следствия, Федосеев ударил сотрудника Росгвардии кулаком по голове. Психолого-психиатрическая экспертиза установила у активиста недифференцированную шизофрению.

По статье о применении насилия к представителю власти во время сентябрьской акции были задержаны три человека. В декабре Иван Беляков был осужден на 2 года условно. Приговор в отношении Василия Костылева будет вынесен в мае. Прокуратура также просит отправить его на принудительное лечение.