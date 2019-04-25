Президент Путин впервые прокомментировал результаты выборов президента Украины. «Что здесь оценивать? Это полный абсолютный провал политики Порошенко», — сказал президент России журналистам после встречи с лидером КНДР. Путин добавил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной, но не будет этого делать в одностороннем порядке.

Ранее Кремль отказался поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что официально итога пока не объявлены, а легитимность выборов поставлена под вопрос.