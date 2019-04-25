Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал после вступления в должность проверить закон о государственном языке на соответствие Конституции. «По итогам буду реагировать в соответствии с полномочиями президента и в интересах граждан», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Парламент Украины сегодня принял закон о государственном языке в целом. Украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Закон не предусматривает штрафов или других наказаний за общение на русском или ином языке, кроме украинского.