Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу

Это сообщает РИА со ссылкой на Белнефтехим.

Качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29-го апреля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, — сообщает ТАСС. В качестве компенсации Белоруссии предложат увеличить баланс поставок. Ранее сообщалось, что Чехия и Польша намерены приостановить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» после заявления Белоруссии о снижении качества топлива. Официальных подтверждений от чешской стороны о возможной приостановке пока нет. О намерениях сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.