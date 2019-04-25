На Чемпионат мира в Братиславу хоккейная сборная России поедет в качестве одного из главных фаворитов

Такого мощного состава у команды не было даже на Олимпиаде.

У сборной России на чемпионат мира вырисовывается просто сумасшедший состав. Всё благодаря тому, что сроки начала мирового форума сдвинули на 10 дней, а из НХЛ уже в первом раунде вылетели клубы с главными российскими звездами. Последними из Кубка Стэнли освободились хоккеисты «Вашингтона», проигравшие седьмой матч серии «Каролине». Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сразу же были вызваны в расположение национальной команды. Понятно, что положительные ответы на приглашения от большинства НХЛовцев в ФХР еще не получили. Однако нет оснований полагать, что кто то откажется сыграть в Братиславе без по— настоящему уважительных причин.

Напомню, что ранее в национальную команды уже были вызваны вратарь Андрей Василевский, а также форварды Никита Кучеров, Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Последний, к слову, уже присоединился к российской команде и даже провёл контрольный матч с Латвией.

Интересно, что Овечкин, Ковальчук и Малкин в последний раз вместе играли за сборную на чемпионате мира 2015 года. Правда, тогда капитан «Вашингтона» усилил команду уже по ходу турнира.