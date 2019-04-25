Церемония награждения победителей конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников прошла в Москве

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век» прошла в Москве. Со сцены школьники рассказывали о темах своих материалов.

Зал Театра «У Никитских ворот» был полностью заполнен. В Москву приехали старшеклассники − авторы 43 лучших исследований. Они изучали архивы, старые газеты, находили интересные и ценные документы, восстанавливали судьбы местных жителей. Открыла церемонию награждения председатель жюри конкурса, писатель Людмила Улицкая.

В номинации «История семьи» победили работы школьников, рассказывающие о жизни их родных в XX веке, переживших годы войны. Одна из работ «Далекие близкие» посвящена репрессированным бабушке и дедушке. Анжела Китаева из Нижнего Новгорода получила в номинации первую премию за исследование «Цена победы» о преодолении трудностей в годы войны, другие исследования были посвящены женскому лагерю для военнопленных, детям в эвакуации, телеграфистам и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Отмечены были и видеофильмы о страницах истории страны. Среди победителей в номинации «Человек и власть» работа под названием «У нас отобрали все» про историю раскулачивания.

Перед началом церемонии у входа в театр собрались представители Национально-освободительного движения, которые хотели помешать награждению. Они кричали «Позор! Позор!», обвиняли Международный мемориал в работе на зарубежные деньги. Вскоре самых активных НОДовцев задержала полиция.

В этом году конкурсу исполняется 20 лет.