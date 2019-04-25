Британский парламент предупреждает об угрозе ядерной войны, которая сегодня еще более велика ввиду отсутствия договоренностей в соглашениях по контролю над вооружениями, — сообщает издание Индепендент.



Из-за разрушающихся отношений между государствами, обладающими ядерным оружием и современными технологиями риск применения ядерных сил сегодня выше, чем во времена холодной войны, — утверждает председатель Комитета по международным делам высшего законодательного органа Соединенного королевства. Со слов Дэвида Хауэлла, Комитет обнародовал доклад на эту тему за несколько дней до запланированного ООН совещания по вопросам нераспространения ядерного оружия. Среди моментов, которые вызывают обеспокоенность, в докладе названы, цитата, возможные «недоразумения, просчеты и ошибки, которые могут привести к его использованию». Парламентарий обращает внимание на то, что мир, снова цитата, «опасно близок к практике существования без каких-либо соглашений о контроле над оружием, прокладывая себе путь к гонке вооружений и повышенному риску применения ядерного» потенциала. Документ напоминает о взаимном отказе США и России от соблюдения действовавшего более 30 лет Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также о недавнем выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Комитет британского парламента рекомендует возобновить ядерное соглашение с Ираном, возродить Договор о РСМД или, по крайней мере, избежать размещения ракет этого класса в Европе.