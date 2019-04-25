Во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

Ким Чен Ына в России принимают как дорогого гостя. Сойдя со своего бронепоезда, председателя КНДР встретили хлебом и солью. Официальная часть визита с российским коллегой прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета, где остановилась северокорейская делегация. Переговоры тет-а-тет растянулись на два часа вместо запланированного одного, после чего общение продолжилось в расширенном составе.

Ким итоги встречи не комментировал. В Кремле объясняли, что совместных заявлений и подписания документов не планировалось. Путин переговорами остался доволен. За отведенное время успели обсудить санкции, денуклеаризацию корейского полуострова, экономические проекты -строительство железных дорог, а также нефте— и газопроводы.

Как передает BBC, после переговоров делегации отправились на торжественный прием, где дегустировали российские вина.

Путин стал шестым лидером иностранной державы, с которым встретился Ким Чен Ын после того, как в прошлом году начал совершать зарубежные визиты.