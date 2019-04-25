Верховная Рада приняла закон об украинском языке, который власти приравняют к госсимволам как герб, флаг и гимн

Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке, который власти приравняют к таким государственным символам как герб, флаг и гимн. За нарушения предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения.

Документ обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни. Круг тех, кто должен на нём совершенно свободно говорить, довольно широкий. От первых лиц страны и других госслужащих до сотрудников СМИ, медучреждений, учебных заведений, работников транспорта, адвокатов и нотариусов. Все они должны общаться на украинском языке. Владение им станет условием получения гражданства. Предприятиям и другим организации, которые работают с клиентами и потребителями, придётся обслуживать их на украинском. Следить за исполнением закона обяжут уполномоченного по защите государственного языка. Его назначит правительство. Он будет рассматривать жалобы и дела о нарушениях языкового законодательства. Уполномоченный и его представители смогут обращаться к правоохранителям и запрашивать у них любую информацию, отмечает телеканал «112 Украина». Языковой инспектор сможет присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. За нарушения предусмотрены приличные суммы. Исключением не станут и СМИ. Особенно строго накажут за публичное унижение или неуважение к государственному языку, которое приравнивают к надругательству над флагом, гимном или гербом. Сейчас за это дают от полугода до трёх лет заключения. Действие закона не распространяется только на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступит в силу через месяц со дня его публикации в украинской правительственной газете «Урядовый курьер».+

Петр Порошенко ранее говорил, что обязательно подпишет этот документ. Сегодня Порошенко сравнил принятие закона об украинском языке с восстановлением армии и получением автокефалии.

Между тем, избранный президент Владимир Зеленский считает, что закон о госязыке стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом. По его мнению, единственным гоязыком должен оставаться украинский, но нужно стимулировать его развитие путем создания стимулов, а не запретов и наказаний.

Закон об исключительности использования украинского языка приведет к сложностям у русскоговорящего населения Украины. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Закон приведет к тому, что люди столкнутся со сложностями во всех сферах жизни. Жители востока Украины не хотели бы приходить в больницу и пытаться разговаривать на языке, который они недопонимают до конца. Весь мир пытается создать максимум удобств для человека, попавшего в сложные ситуации, а Украина решила сделать ровно наоборот», — сказал он.