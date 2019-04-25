Reuters: Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба» после заявлений Белоруссии о снижении качества

Чехия приостановила импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» после заявлений Белоруссии о снижении качества топлива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Официальных подтверждений от чешской стороны пока нет. Накануне Министерство энергетики Польши также заявило о решении приостановить поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Между тем, компания «Транснефть», которая эксплуатирует российский отрезов трубопровода, пообещала решить проблему с качеством топлива в кратчайшие сроки. Это может случиться уже к концу недели. Сегодня планировалось провести совещание по данному вопросу.