Сбой возник в работе испанского визового центра ВLS в Москве

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. В визовом центре скопилось множество паспортов. Сотрудники не успевают обрабатывать заявки и не справляются с объемами. Запись на подачу документов в апреле невозможна. Пока нет информации и по свободным датам на май. Туроператоры опасаются, что отдых их клиентов окажется под угрозой срыва, и рекомендуют купить страховку от невыезда. Генконсульство Испании ситуацию пока не прокомментировало. В визовом центре ВLS отказались от комментариев, но заверили, что справятся с проблемами.

Туроператоры сообщают также о сложностях в визовых центрах Франции и Чехии, но там запись на подачу документов не остановлена.