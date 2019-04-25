Власти Краснокаменска решили регламентировать ношение георгиевской ленточки во время празднования Дня Победы

За месяц до 9-го мая городская администрация выпустила соответствующее постановление. Оно опубликовано на официальном сайте. В постановлении говорится, что «ношение георгиевской ленточки допускается только на левой стороне груди». Что грозит нарушителям, не уточняется. В качестве основного лозунга акции предлагается «Я помню, я горжусь». В качестве вспомогательных – «Победа деда – моя по беда», «Георгиевская ленточка. Создадим традицию вместе» и еще несколько вариантов. Использование других наградных лент не допускается.