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13:30, 25 апреля 2019

Самопровозглашенная ДНР упростит пересечение границы с РФ

Самопровозглашенная ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа президента Путина об упрощении получения гражданства жителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин.

Между тем, президент Путин после переговоров с лидером КНДР заявил журналистам, что не собирался провоцировать Киев, подписывая указ о гражданстве. Он сказал, что этот вопрос носит чисто гуманитарный характер. В свою очередь действующий и избранный президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский призвали ввести против России новые санкции, а США назвали указ Путина частью плана по оккупации Донбасса.



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