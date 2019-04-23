Национальная мясная ассоциация: Запрет на ввоз мяса – «вопрос биологической безопасности российского продовольствия»

Запрет на ввоз мясной продукции и сыров из-за заграницы – «вопрос биологической безопасности и независимости российского продовольствия в будущем». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Прежде всего, эта мера продиктована стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в мире. У нас активно идет миграция, люди приезжают, например, из Украины, все хотят привезти сало, которое не подвергается термической обработке и легко может содержать вирус африканской чумы свиней, который сейчас бушует на Украине. На кону вопросы биологической безопасности и национальной продовольственной независимости», — сказал он.

С.Юшин добавил, что запрет на ввоз заграничной продукции практикуется во многих странах мира.

«Мы не предложили чего-то нового и неизвестного. Это международный опыт. Все путешественники прекрасно знают, что невозможно ввести животноводческую продукцию в Европу, за попытку провезти еду в США грозят огромные штрафы и даже тюремное заключение. Японцы разместили на сайтах своих посольств объявление, что теперь за провоз грозит три года каторжных работ. Страны, которые смотрят вперед, заранее защищают свои биологические интересы и продовольственную безопасность», — заключил он.

Как сообщалось ранее, Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.