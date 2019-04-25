Осужденному экс-губернатору Никите Белых не дали отсрочку для выплаты штрафа

Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

По приговору того же Пресненского суда, бывший глава Кировской области должен отсидеть восемь лет и выплатить штраф в 48 миллионов рублей. Все имущество Белых, включая две квартиры в Перми, машину, антиквариат, оценили почти в 8 миллионов, и этих денег для покрытия задолженности не хватит.

За работу библиотекарем в колонии строгого режима Белых ежемесячно получает семь тысяч рублей — больше половины идет в счет погашения штрафа, остальные деньги он тратит на подписку периодических изданий. Выступая по видеосвязи из тюрьмы в Рязанской области, осужденный чиновник попросил об отсрочке на пять лет пообещал все время после освобождения посвятить заработку и погашению штрафа. Его слова приводит ТАСС.

Прокуратура ходатайство не поддержала. В службе судебных приставов предложили вначале продать арестованное имущество. Судья Александра Авдотьина в предоставлении отсрочки отказала.

Белых свою вину не признал.