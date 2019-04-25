Производители мяса предлагают запретить ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования

Производители мяса предлагают правительству запретить россиянам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования. Как пишет газета Ведомости, письмо вице-премьеру Алексею Гордееву написали в частности «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».

Помимо всего прочего, они предлагают усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

Авторы письма указывают, что растут риски завоза в Россию возбудителей опасных болезней животных.



Это обращение нельзя объяснить ничем иным, как лоббисткими интересами российских производителей мясных и молочных продуктов, — сказал нам президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Сейчас жители России могут ввозить до 5 килограмм молочной и мясной продукции для личного пользования.