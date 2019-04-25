Верховная Рада одобрила закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни

Действие закона не касается частного общения и осуществления религиозных обрядов.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над госсимволами. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать использование украинского языка.

Петр Порошенко ранее говорил, что обязательно подпишет этот документ. Сегодня Порошенко сравнил принятие закона об украинском языке с восстановлением армии и получением автокефалии.

Владимир Путин считает результаты выборов на Украине свидетельством полного провала политики Петра Порошенко. Он сегодня сказал, что Москва готова к восстановлению отношений с соседней страной в полном объеме после президентских выборов, но не будет этого делать в одностороннем порядке. Путин подчеркнул, что не хотел кого-либо провоцировать, принимая решение об упрощенной выдаче паспортов жителям ЛНР и ДНР.