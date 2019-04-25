Россиянам могут запретить ввозить из-за рубежа пармезан и хамон

Это предложила Национальная мясная ассоциация. Её поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор, пишут Ведомости.

У россиян, похоже, решили отобрать последнюю возможность привезти на родину запрещённые продукты из стран ЕС, США и ряда других государств. Повод для запрета ввоза в личных целях в частности сыра пармезан и хамона — распространение эпидемии африканской чумы свиней и ящура. Об этом Национальная мясная ассоциация, куда входят все крупнейшие производители мяса в России, пишет в письме вице-премьеру Алексею Гордееву. Они опасаются, что сюда могут попасть возбудители опасных болезней животных. Производители предлагают усилить контроль багажа и ручной клади и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, пишут Ведомости. В ассоциации отмечают, что

страны ЕС в прошлом году для защиты от заражения африканской чумой свиней запретили ввоз мяса, молока, молочных продуктов для личного пользования, а в Японии за это грозит до трех лет тюрьмы. Для детского питания и молочных смесей авторы письма предлагают сделать исключение и не запрещать их ввоз в Россию. Проработкой вопроса занялись в Минсельхозе. Там сказали газете, что поддерживают предложенные меры.

Россия в августе 2014го в ответ на санкции Запада из-за Украины запретила ввоз продуктов из ЕС, США и ряда других стран. При этом сейчас россияне могут ввозить до 5ти килограммов продуктов животного происхождения, если это готовый товар в заводской упаковке.