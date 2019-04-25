Верховная рада приняла законопроект об исключительном использовании украинского языка

Он станет обязательным для чиновников и бюджетников. За нарушение предусмотрены штрафы.

Закон поможет укрепить национальное самосознание граждан, а также сохранить их национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память.

Госслужащие, а также работники представляющую страну как государство, то есть врачи, учителя, военные, спортсмены, артисты, должны говорить на украинском языке. Знание языка станет одним из основных условий для занятия высших должностей в государстве, передает канал Newsone.

Публичные выступления также должны проходить только на украинском. Половина тиража печатных изданий будет выходить на государственном языке. Работники магазинов и ресторанов обязаны отвечать на украинском, если к ним на нем обратились. Как сообщает газета «Коммерсантъ», за нарушение предлагаемых правил грозит штраф до $450. Другой язык, например, русский можно использовать в быту и во время религиозных служб.

Законопроект о языке обсуждался с прошлой осени. Во время сегодняшнего рассмотрения в Раде присутствовали третий президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает интернет-издание Gordon.ua

Петр Порошенко сразу после выборов пообещал подписать закон о языке.