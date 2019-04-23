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Эксклюзив Эха 11:50, 25 апреля 2019

В федерации рестораторов и отельеров России считают инициативу запретить ввоз мясной продукции «лоббизмом интересов»

В федерации рестораторов и отельеров России считают инициативу запретить ввоз мясной продукции и сыров для частного пользования «лоббизмом интересов» национального производителя. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент федерации Игорь Бухаров.

«Такой запрет — это, конечно, конкурентная борьба, потому что, к сожалению, на сегодняшний день та продукция, которая выпускается нашими предприятиями, проигрывает в качестве тому, что выпускают итальянцы и испанцы», — считает он.

И.Бухарова добавил, что опасность завоза через границу вируса африканской чумы свиней минимальна.
«Если говорить об угрозе свиной чумы, то ведь это живой продукт, когда происходит переработка, это все проверяется. Мясо, как и сыры, выдерживается какое-то время, вялится и потом снова проверяется», — отметил он.

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

Производители объясняют необходимость такого запрета угрозой риска завоза через границу вместе с едой опасных заболеваний.



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