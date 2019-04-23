Правительство России сегодня проведет совещание с представителями Белоруссии по вопросу качества российской нефти

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.

Сегодня Белоруссия уведомила Россию об остановке транзита нефти по западному направлению. Ранее это сделал оператор польского участка нефтепровода «Дружба».

Проблема с качеством нефти, которая идет из России, возникла на прошлой неделе.

В ситуации с прекращением транзита российской нефти есть и экономика, и политика, — считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Жуковский считает, что ремонт на нефтепроводе Дружба – это просто повод.