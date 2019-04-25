Хоккеисты Вашингтон Капиталс сложили с себя Чемпионские полномочия

В седьмом матче с Каролиной команда Александра Овечкина уступила и завершила поход за Кубком Стэнли.

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» 3:4 и потерпел поражение в серии.

Капитан Капиталс Александр Овечкин был коайне расстроен случившимся. Мы старались изо всех сил. Наша ошибка была в том, что мы не реализовали моменты, не всегда играли правильно. Это тяжело, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать.

Отмечу, что после вылета Вашингтона стало ясно, что впервые в истории лиги на первой стадии плей-офф прекратили борьтбу за кубок Стэнли победители всех четырёх дивизионов Лиги –помимо Вашингтона неудачу потерпели «Тампа-Бэй Лайтнинг» , «Калгари Флэймз» «Нэшвилл Предаторз».

Добавим, что Овечкин, а также его одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов были вызваны в сборную России для участия в Чемпионате Мира.