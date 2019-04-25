Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ко Дню Победы

Ее размер составит 10 тысяч рублей.

Выплату получат российские граждане — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые постоянно живут в России, Латвии, Литве и Эстонии. Указ президента приурочен кот Дню Победы. Сейчас дополнительные выплаты получают только фронтовики, которые после Великой Отечественной войны находились в рядах Вооруженных сил, то есть военные пенсионеры, отмечает «Парламентская газета». Материальную помощь ко Дню Победы выплачивают и в ряде других стран. Проживающие в Белоруссии инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат от властей страны 1,5 тысячи белорусских рублей. Указ подписал президент Александр Лукашенко. Ветеранам и жертвам нацистских преследований выплатят ежегодную разовую помощь на Украине. Почти 4 тысячи гривен получат граждане с особыми заслугами перед отечеством и инвалиды войны I группы. Выплаты предусмотрены для инвалидов II и III группы.

В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил выплатить ветеранам сумму в размере около 170 долларов к 9 мая.