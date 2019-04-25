Представители ОНК Москвы просят прокуратуру взять на контроль ситуацию с наркотиками в столичных СИЗО

Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы просят прокуратуру взять на контроль ситуацию с наркотиками в столичных СИЗО. Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников в интервью ТАСС сказал, что в последнее время снижается качество проверок.

Накануне стало известно об отравлении нескольких заключенных в Матросской Тишине. Предположительно, от передозировки наркотиков скончались два человека.