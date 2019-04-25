Ущерб от пожаров в Забайкалье оценивается в один миллиард рублей

Специальное совещание в Чите провел Владимир Путин.

В Забайкальском крае из-за степных пожаров в ближайшее время будет введен режим чрезвычайной ситуации. Указ проработают вместе с правительством, пообещал Путин на встрече с местными властями. Их работу он в целом оценил позитивно, признав, что ситуация тяжелая, но жертв удалось избежать.

От огня различные травмы получили более 30 человек. Около сотни домов сгорели. Региональное правительство перечисляет первые выплаты по 10 тысяч рублей. Оставшихся без крова ждут дополнительные компенсации. Президент поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

Сельскохозяйственный ущерб предварительно оценили в 600 миллионов рублей, ущерб потерянному жилью – более 300 миллионов. Врио губернатора Александр Осипов обратился к главе государства за дополнительной финансовой поддержкой.

Для тушения лесных пожаров, по оценкам губернатора, не хватает по меньшей мере тысячи человек.