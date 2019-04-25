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10:00, 25 апреля 2019

Баскетболисты ЦСКА обыграли испанскую «Басконию» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги

Для выхода в Финал четырех москвичам нужна еще одна победа.

После двух московских матчей счет в противостоянии был равный 1-1. И это вселяло определенные опасения. Баски при сумасшедшей поддержке трибун отменно играют дома. К счастью, в  рядах армейцев и в Испании нашелся настоящий лидер. Защитник Нандо де Коло стал героем встречи. Французский снайпер реализовал 4 трехочковых броска из шести, набрал 28 очков, чем и предопределил победу ЦСКА 84-77.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу армейцев. Четвертый матч противостояния пройдет также в Испании завтра 26 апреля.

Добавим, что первым участником Финала Четырех стал мадридский Реал, одолевший в трех матчах баскетболистов греческого Панатинаикоса.



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