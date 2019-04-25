Структуры Евгения Пригожина, по некоторым данным, пытались не допустить смены власти в Судане

Внимание протестующих собирались отвлечь, в том числе, при помощи казни мародёров, это следует из документов, предоставленных Центром «Досье» изданию МБХ Медиа.

Для сохранения власти суданского диктатора Омара аль-Башира политтехнологи Евгения Пригожина разработали целую концепцию. Они предлагали руководству африканской страны ужесточить наказание за организацию и участие в несанкционированных митингах и другие способы борьбы с оппозицией, вплоть до публичной казни мародёров. Как пишет МБХ Медиа со ссылкой на центр «Досье» идея исходила от главы неформального штаба, который координирует проект Пригожина в Африке Петра Бычкова. Он предлагал дискредитировать протестующих при помощи фейковых новостей, к примеру, сообщений о поджоге оппозиционерами мечетей, больниц и детских садов. Публичные казни должны были по замыслу связанных с Пригожиным людей отвлечь протестующих. По данным центра «Досье» проектов по удержанию власти аль-Башира в Судане было несколько. В них предлагалось ввести понятие «иностранный агент», наделить власть возможностью блокировать до суда экстремистские ресурсы, убедить жителей страны в том, что СШа и ЕС хотят устроить революцию в Судане. В ряде случаев политтехнологи Пригожина даже забывали поменять в документах слово Россия на Судан, отмечает МБХ Медиа.

Военные две недели назад свергли президента Судана, правившего страной 30 лет. Омар аль-Башир несколько дней находился под домашним арестом. Затем его перевели в тюрьму для особо опасных преступников.