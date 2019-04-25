Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Причиной стали претензии к качеству.

Белорусская сторона получила соответствующую телефонограмму от оператора польского участка. В ней было указано, что загрязненную нефть больше не принимают, чтобы не подвергать опасности польскую инфраструктуру и НПЗ. Эксперты обнаружили в ней повышенное содержание хлорорганических соединений, сообщает агентство «Белта». Польский оператор подчеркнул, что ни один НПЗ, которые находятся на нефтепроводе «Дружба», не готов принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, поскольку это может привести к авариям.

В то же время Белоруссия продолжает транзит нефти в сторону Украины в объеме около 40 тыс. тонн в сутки. Кроме того, «Гомельтранснефть Дружба» не остановит транзит для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. В дальнейшем, если ситуация с качеством российской нефти не улучшится в ближайшее время, Польша задействует для поставок резервный канал через порт Гданьска. С таким заявлением выступило министерство энергетики страны.

Ранее из-за некачественной российской нефти Белоруссия временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии.