Суд рассмотрит ходатайство защиты Никиты Белых об отсрочке исполнения наказания по выплате штрафа

Пресненский суд рассмотрит сегодня ходатайство защиты бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых об отсрочке исполнения наказания по выплате штрафа. Речь идет о сумме в размере 48 млн рублей.

Защита отмечает, что сейчас у Никиты Белых и его доверителей нет такой крупной суммы для выплаты. Его имущество оценили в 4 млн рублей. Адвокаты просят об отсрочке на 5 лет, этого времени должно хватить на поиск денег. Никита Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области, там он работает библиотекарем и зарплата составляет несколько тысяч рублей. Пресненский суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 400 тыс. евро. Мосгорсуд незначительно изменил приговор, однако оставил без изменений назначенный срок лишения свободы и штраф. В феврале было возбуждено исполнительное производство, в соответствии с которым осужденному предложили уплатить штраф до 4 апреля. В случае если этого не произойдет, арестованное имущество продадут и используют в счет уплаты штрафа. Указанный срок уже истек.

Сам Никита Белых обвинения в получении взятки отрицает.