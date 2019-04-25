Минсельхоз может запретить россиянам ввозить мясную продукцию и сыры из-за рубежа

В ведомстве опасаются попадания в страну опасных вирусов животных.

Пармезан, хамон и прочие европейские деликатесы в Россию оптом не завозят после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. На частных лиц эти ограничения не распространяются, и в этом Национальная мясная ассоциация видит серьезные риски. Через границу могут завезти, например, вирус африканской чумы свиней.

Для человека он не опасен. Но вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы – он попадает на свалки, разносится по воздуху, дикими животными, пишет газета «Ведомости». Единственный способ борьбы – полное уничтожение поголовья, что обернется огромными потерями для бизнеса.

В Японии и ЕС за ввоз багажом мяса и мясной продукции уже предусмотрены крупные штрафы и даже тюрьма. Не менее опасна и иностранная молочная продукция. Производители просят ввести запрет на ввоз продуктов в багаже и ручной клади. В Минсельхозе письмо от производителей уже получили. Предложенные меры там поддерживают.

Запрет не должен распространяться на молочные смеси и детское питание, считают в Национальной мясной ассоциации. В нее входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».