Курт Волкер: Указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР подрывает реализацию Минских соглашений

Указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР подрывает реализацию Минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. В своем Твиттере он написал, что это решение является частью плана оккупации.

России давно пора было взять на себя ответственность за жителей ДНР и ЛНД, считает заместитель председателя комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шаргунов. Сергей Шаргунов напомнил, что война на Донбассе идет уже пять лет.