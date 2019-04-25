В кинотеатрах по всему миру сегодня пройдет премьера фильма «Мстители»

Блокбастер продолжит историю борьбы главных героев с могущественным титаном Таносом.

«Мстителей» с сегодняшнего дня начнут показывать в большинстве стран мира. По предварительным оценкам, фильм может стать одним из самых кассовых за все время. Об этом свидетельствуют данные по китайскому рынку, где премьера состоялась в ночь на среду. Сборы уже превысили 100 миллионов долларов – это лучший показатель зарубежной ленты в истории страны.

Между тем, российскому зрителю придется запастись терпением, потому что у нас блокбастер выйдет в широкий прокат только 29 апреля. По данным «Ведомостей», это связано с позицией Минкульта: чиновники настояли на переносе релиза, чтобы создать более благоприятные условия российскому фильму «Миллиард». Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру на сегодня, но в Минкульте ответили, что не могут этого сделать.

Критики и первые зрители, посмотревшие «Мстителей», в основном положительно оценивают фильм и называют его лучшим в серии.