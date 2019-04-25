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08:00, 25 апреля 2019

Московский международный кинофестиваль завершается сегодня торжественной церемонией вручения наград

Победителей объявят в театре «Россия».

Жюри предстоит выбрать лучшую из 13 картин. Три из них сняли российские режиссеры. В конкурс игрового кино вошел фильм «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова о неизвестном смертельном вирусе, обнаруженном в Москве. За приз поборется лента «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой про создание развлекательного видеблога для доживающего последние дни пожилого мужчины. На награду ММКФ претендует картина «Воскресенье» Светланы Проскуриной об одном дне из жизни чиновника. Закроет фестиваль документальный фильм Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым».

Ранее сообщалось, что фильмом закрытия станет лента Павла Лунгина «Братство». Однако сам режиссёр сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что президент ММКФ Никита Михалков снял картину с показа, так как «испугался проблем». Михалков отметил, что «Братство» не лучшая работа Лунгина, поэтому было принято решение о замене.

Ранее ММКФ проходил в столице в июне, но в прошлом году был перенесен из-за чемпионата мира по футболу.



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