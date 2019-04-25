Рада в окончательном чтении рассмотрит законопроект о функционировании украинского языка как государственного

Верховная Рада сегодня в окончательном чтении рассмотрит законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Документ регулирует его применение в публичных сферах жизни.

В первую очередь законопроект, который разработала группа депутатов Верховной Рады, закрепляет украинский как единственный государственный язык. Он обязывает использовать его во всех сферах – в том числе, в культуре, медицине, науке и сфере обслуживания. Кроме того, документ закрепляет действие языковых квот на телевидении и радио – 75% производимого вещателями контента должно быть на украинском. При этом норма косвенно распространяется и на печатные украинские издания. В случае принятие законопроекта газеты будут обязаны выходить на государственном языке, хотя параллельный выпуск на языках нацменьшинств допускается. Наконец, закон вводит крупные штрафы за несоблюдение требований закона, а также устанавливает уголовную ответственность за «публичное унижение языка». По этой норме нарушителю может грозить штраф до 50 тысяч гривен (это более 100 тысяч рублей) или арест на срок до шести месяцев.

Украинский президент Петр Порошенко пообещал подписать закон о государственном языке в случае его принятия Верховной Радой. В то же время Владимир Зеленский, победивший на выборах главы государства, сказал, что у него есть вопросы к ряду норм, но документ в целом поддержал.