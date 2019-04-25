Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Решение объяснили низким качеством сырья.

Прием загрязненной нефти прекращен на польско-белорусской границе. Это позволит защитить польские перерабатывающие заводы от ущерба, который может причинить сырье с повышенной концентрацией органических хлоридов.

Информация была передана также на предприятия в Германии. Профильное министерство ФРГ к концу среды не выявило повышения хлор-органических соединений в идущей по «Дружбе» российской нефти, передает газета «Ведомости».

В Варшаве обещали обеспечить бесперебойность переработки и снабжения своего рынка топливом. Если запасов не хватит, поляки задействуют альтернативный маршрут — нефть будет поступать через нефтепорт в Гданьске.

О некачественной экспортной смеси, поступающей по «Дружбе», в конце прошлой недели сообщили белорусские власти. Российская сторона признала проблему и пообещала ее устранить.

Минск потребовал от российской «Транснефти» компенсаций за загрязненную нефть.