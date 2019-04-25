В России могут запретить ввоз из-за рубежа хамона и сыров для личного пользования

С соответствующей инициативой Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву. Как пишут «Ведомости», Ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Велком» и другие компании, предлагает усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Производители объясняет это риском появления вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Сейчас для личного пользования в Россию через границу можно ввезти до 5 кг готовых продуктов в заводской упаковке.