В Москве сегодня наградят старшеклассников, победивших на конкурсе исторических исследовательских работ

Три года назад его лауреаты подверглись нападению провластных активистов.

Школьный конкурс «Человек в истории. Россия – XX век» в этом году отмечает двадцатилетний юбилей. Старшеклассники должны были сдать работы на заданные темы – «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть» и другие. Авторов лучших проектов пригласили в Москву. Церемония награждения лауреатов начнется в полдень в театре «У Никитских ворот». Конкурс организован обществом «Мемориал» при поддержке Евросоюза, Фонда Михаила Прохорова и ряда других организаций.

Три года назад церемония оказалась в центре скандала: участники прокремлевского «Национально-освободительного движения» закидали школьников яйцами и облили зеленкой. Пострадала и председатель жюри конкурса, писательница Людмила Улицкая. «Мемориал» потребовал возбудить уголовное дело, но о реакции МВД на инцидент не сообщалось.

Победители конкурса этого года смогут поехать в международные школы, получат призы и дипломы, а также могут рассчитывать на стипендию при обучении в вузах.