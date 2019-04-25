Бывший вице-президент США Джо Байден может сегодня объявить об участии в президентской гонке 2020 года

Для политика это будет уже третья попытка добиться избрания на главный пост в стране.

Как ожидается, 76-летний демократ выступит сегодня с официальным видеообращением, а затем в понедельник проведет встречу в Питтсбурге с представителями профсоюзов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Газета The Hill пишет, что предвыборную кампанию Байден намерен строить на утверждении своей возможности объединить нацию и победить нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Байден, долгое время служивший в Сенате и 8 лет занимавший пост вице-президента при однопартийце Бараке Обаме, уже дважды безуспешно баллотировался в президенты – в 1988 и 2008 годах.

Трамп ранее упоминал его и сенатора Берни Сандерса своими основными соперниками в борьбе за президентское кресло в 2020 году. Опросы показывают, что этот прогноз выглядит правдоподобно.

За последний месяц сразу две женщины попытались обвинить Байдена в непристойном поведении. Он сам на это заявил, что никогда не вел себя неподобающим образом.